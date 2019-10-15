Відносна більшість українців проти великої приватизації

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Громадяни України негативно ставляться до ініціативи президента

Доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

У то же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського розпочати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.

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КМІС провів опитування методом CATI телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews 9-11 жовтня 2019 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. В ході опитування проведено 1200 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3,0%.

Нагадаємо, 2 вересня президент Володимир Зеленський доручив уряду і парламенту почати масштабну приватизацію в Україні. Зеленський доручив почати підготовку великих державних підприємств для приватизації із залученням інвестиційних радників і провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року.

У Міністерстві економіки 4 жовтня затвердили етапи підготовки та проведення приватизації перших 800 державних підприємств.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, частка державного сектору у складі економіки України у першому півріччі 2019 року становила 13%.