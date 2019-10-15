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Відносна більшість українців проти великої приватизації

Новини » Економіка    15.10.2019 - 14:46
Відносна більшість українців проти великої приватизації
Ілюстративне фото (kevrz.com.ua)

Громадяни України негативно ставляться до ініціативи президента

Доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

У то же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського розпочати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.

Відносна більшість українців проти великої приватизаціїwww.kiis.com.ua

КМІС провів опитування методом CATI телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews 9-11 жовтня 2019 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. В ході опитування проведено 1200 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3,0%.

Нагадаємо, 2 вересня президент Володимир Зеленський доручив уряду і парламенту почати масштабну приватизацію в Україні. Зеленський доручив почати підготовку великих державних підприємств для приватизації із залученням інвестиційних радників і провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року.

У Міністерстві економіки 4 жовтня затвердили етапи підготовки та проведення приватизації перших 800 державних підприємств.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, частка державного сектору у складі економіки України у першому півріччі 2019 року становила 13%.

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