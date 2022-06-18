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"Нафтогаз" закачає газ у сховища на зиму: Кабмін визначив обсяг на 1 жовтня

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Україна, Субота 18 червня 2022 13:27
"Нафтогаз" закачає газ у сховища на зиму: Кабмін визначив обсяг на 1 жовтня Фото: запаси газу на 1 жовтня у 2022 в Україні становитимуть 19 млрд кубометрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів зобов'язав НАК "Нафтогаз України" забезпечити на початок опалювального сезону запаси газу. Обсяг становитиме не менше, ніж минулого року - 19 млрд кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 17 червня 2022 р. № 691.

Згідно з документом, у сфері безпеки постачання природного газу "Нафтогаз" забезпечує безпечне постачання енергії, зокрема природного газу.

"Виконання зазначеної цілі буде досягнуто, зокрема, шляхом використання потенціалу підземних сховищ природного газу, забезпечення наявності станом на 1 жовтня 2022 р. природного газу в сховищах в обсязі, достатньому для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року, в тому числі задоволення потреб побутових споживачів та підприємств теплопостачання, але не менш як 19 млрд куб. метрів", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна завершила опалювальний сезон 2021/2022 року із запасами газу в підземних сховищах понад 9 млрд кубометрів.

Нагадаємо, відбір газу з ПСГ України розпочався 4 жовтня 2021 року. Максимум був досягнутий станом на ранок 4 жовтня 2021 року - 18 875,94 млн кубометрів.

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Нафтогаз України
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