"Нафтогаз" закачає газ у сховища на зиму: Кабмін визначив обсяг на 1 жовтня

Фото: запаси газу на 1 жовтня у 2022 в Україні становитимуть 19 млрд кубометрів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кабінет міністрів зобов'язав НАК "Нафтогаз України" забезпечити на початок опалювального сезону запаси газу. Обсяг становитиме не менше, ніж минулого року - 19 млрд кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 17 червня 2022 р. № 691.

Згідно з документом, у сфері безпеки постачання природного газу "Нафтогаз" забезпечує безпечне постачання енергії, зокрема природного газу. "Виконання зазначеної цілі буде досягнуто, зокрема, шляхом використання потенціалу підземних сховищ природного газу, забезпечення наявності станом на 1 жовтня 2022 р. природного газу в сховищах в обсязі, достатньому для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року, в тому числі задоволення потреб побутових споживачів та підприємств теплопостачання, але не менш як 19 млрд куб. метрів", - йдеться в документі.

