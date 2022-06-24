У Вітренка виник конфлікт зі Шмигалем: що стало причиною

Минулого тижня на нараді у прем'єра виник конфлікт між Денисом Шмигалем і Юрієм Вітренком з приводу обсягів закачування газу в ПСГ. Це підтвердили кілька джерел, які були свідками публічного спілкування прем'єра і глави НАК "Нафтогаз України".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні ".

Причини конфлікту

"Була серйозна перепалка з вживанням неприємних виразів главою НАК. Він відмовлявся складати графік закачування, наполягаючи, що стільки газу не потрібно", - заявив один зі співрозмовників.

Вітренко вважає, що 19 млрд кубометрів газу - це занадто багато. На зиму, навіть із запасом, буде достатньо і 15 млрд. Про це, за інформацією видання, він заявив на нараді в досить некоректній формі, чим і викликав обурення прем'єра, і підтвердив на прес-конференції.

"Якщо уряд хоче забезпечити рівень 19 млрд кубометрів газу, тоді, особливо враховуючи графік, коли це треба робити, - це вже завдання уряду забезпечити необхідне фінансування для закупівлі такого обсягу імпортного газу", - заявив Вітренко під час спілкування з журналістами.

Заповнення сховищ

Зараз НАК "Нафтогаз України" практично не імпортує ресурс через високу ціну і брак коштів на закупівлю. Але до жовтня за рішенням уряду в сховищах необхідно накопичити 19 млрд кубометрів - ця цифра враховує максимальні ризики в процесі підготовки і проходження опалювального сезону.

Цей план включають в себе 10 млрд кубів вже наявних в ПСГ (на початок червня), плюс 4 млрд кубів власного видобутку з червня по вересень і 5 млрд кубометрів, які ще належить імпортувати. Враховуючи округлення цифр, імпорт може бути ближче до 6 млрд кубометрів. У НАК не згодні з таким обсягом, вважаючи, що він завищений. Раніше в компанії говорили про можливість закупівлі до 3 млрд кубометрів газу з імпорту.