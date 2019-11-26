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Уряд оголосить конкурс на посаду голови Нацслужби здоров'я

Новини » Політика     26.11.2019 - 02:38
Уряд оголосить конкурс на посаду голови Нацслужби здоров'я
Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

До цього буде призначений тимчасово виконуючий обов'язки

Уряд оголосить конкурс на посаду голови Нацслужби здоров'я після звільнення Олега Петренка. Про це повідомила голова міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька в ефірі "Свобода слова".

Вона зазначила, що доведеться визначити виконувача обов'язків голови НСЗУ та оголосити про призначення конкурсу на посаду.

"На сьогодні я так розумію, що нам доведеться поставити особу і визначити в.о., і оголосити конкурс. Це те, про що ми власне сьогодні з премєр-міністром розмовляли", - заявила Скалецька.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) прокоментували звільнення з посади голови Нацслужби здоров’я Олега Петренко. Міністр Скалецька подякувала Петренку за те, що він зробив на посаді.

Нагадаємо, голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Олег Петренко написав заяву про звільнення. Серед причин для звільнення, Петренко зазначив різні фундаментальні цінності з командою, яка зараз працює над трансформацією системи охорони здоров'я. Також Петренко зазначив, що його рішення продиктоване в тому числі бажанням "дати новій політичній команді можливість зробити це інакше".

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
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