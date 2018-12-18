НБУ готується до турбулентності в рік виборів

Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

Пори політичну турбулентність НБУ залишатиметься поза політикою

Правління Національного банку на чолі з головою Яковом Смолієм провело підсумкову зустріч із керівниками 40 найбільших банків країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Під час зустрічі було підбито перші підсумки роботи НБУ та банківської системи у поточному році та обговорено плани на 2019 рік.

"2019-й - рік виборів і відповідно підвищеної політичної турбулентності. Незважаючи на це, Національний банк і надалі залишатиметься незалежним та поза політикою", - сказав Смолій.

Як зазначив голова НБУ, 2018 рік став свідченням того, наскільки важливою для забезпечення макрофінансової стабільності та зростання економіки є послідовна та незалежна політика центрального банку.

"Сьогодні ми бачимо результат - українська економіка поступово відновлюється, інфляція знижується і є передбачуваною, а банківська система стійкою, докапіталізованою, прозорою та прибутковою", - сказав він.

У 2019 році НБУ, за словами голови, і надалі проводитиме виважену та прогнозовану політику, якої дотримувався попередні три роки. А саме продовжить працювати над забезпеченням цінової і фінансової стабільності та втіленням реформ, пріоритети в яких визначає Стратегія НБУ, затверджена навесні цього року.

Як повідомляло РБК-Україна, у НБУ вважають, що за підсумками 2019 року банківська система України вперше за останні роки отримає прибуток, який може стати рекордним більш ніж за десять років.

Зазначимо, що за весь 2017 рік всі банки України отримали 26,472 млрд грн збитків. У 2016 році збитки банків склали 159,388 млрд грн, в 2015 році - 66,6 млрд грн, у 2014 році - 52,966 млрд грн.