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Уряд в Латвії повернув обов’язкову військову службу

Фото: Уряд в Латвії повернув обов’язкову військову службу (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Кабінет міністрів Латвії схвалив запровадження обов’язкової військової служби для чоловіків та добровільної для жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що 2023 році відбудуться дві хвилі призову. На службу планують призвати 1000 латвійців віком від 18 до 27 років.

"Перший призов, у січні, відбуватиметься ще на добровільній основі, тоді як липневий стане обов’язковим", - заявив міністр.

Тепер планується розробити необхідні законопроєкти для закріплення обов’язкової військової служби. Строк служби становитиме 11 місяців включно з місяцем відпустки, на вихідні призовники зможуть їхати додому.

Можна буде обрати чотири варіанти служби: загальна військова служба, служба в національній гвардії 20 днів на рік протягом п’яти років, курс командира підрозділу в університеті, альтернативна військова служба.

Нагадаємо, що Латвія вводить додаткові перевірки на кордоні для росіян і білорусів.

Також президент Латвії закликав ізолювати від суспільства нелояльних російськомовних.

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Латвія