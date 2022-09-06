Уряд в Латвії повернув обов’язкову військову службу

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що 2023 році відбудуться дві хвилі призову. На службу планують призвати 1000 латвійців віком від 18 до 27 років.

"Перший призов, у січні, відбуватиметься ще на добровільній основі, тоді як липневий стане обов’язковим", - заявив міністр.

Тепер планується розробити необхідні законопроєкти для закріплення обов’язкової військової служби. Строк служби становитиме 11 місяців включно з місяцем відпустки, на вихідні призовники зможуть їхати додому.

Можна буде обрати чотири варіанти служби: загальна військова служба, служба в національній гвардії 20 днів на рік протягом п’яти років, курс командира підрозділу в університеті, альтернативна військова служба.