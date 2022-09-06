UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Правительство в Латвии вернуло обязательную военную службу

Фото: правительство в Латвии вернуло обязательную военную службу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Кабинет министров Латвии одобрил введение обязательной военной службы для мужчин и добровольной для женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что в 2023 году состоятся две волны призыва. На службу планируют призвать 1000 латвийцев в возрасте от 18 до 27 лет.

"Первый призыв, в январе, будет происходить еще на добровольной основе, тогда как июльский станет обязательным", - заявил министр.

Теперь планируется разработать необходимые законопроекты для закрепления обязательной военной службы. Срок службы составит 11 месяцев включительно с месяцем отпуска, на выходные призывники смогут ехать домой.

Можно будет выбрать четыре варианта службы: общая военная служба, служба в национальной гвардии 20 дней в год в течение пяти лет, курс командира подразделения в университете, альтернативная военная служба.

Напомним, что Латвия вводит дополнительные проверки на границе для русских и белорусов.

Также президент Латвии призвал изолировать от общества нелояльных русскоязычных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия