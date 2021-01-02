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Уряд Ізраїлю обговорить посилення локдауну

Ізраїль, Субота 02 січня 2021 19:28
Уряд Ізраїлю обговорить посилення локдауну
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Ізраїлю обговорить наступного тижня посилення поточного карантину. Воно повинно бути спрямоване на якнайшвидшу активізацію економіки.

Про це повідомляє Times of Israel.

Влади розглядає посилення заходів на короткий строк з метою подальшого ослаблення для збільшення темпів роботи економіки.

Поточний жорсткий карантин, який розпочався 27 грудня, поки не дає ефекту щодо зменшення приросту нових випадків. Наприклад, 31 грудня зафіксували 6 678 випадків зараження, що стало найбільшим приростом з 30 вересня.

Зазначимо, з 27 грудня в Ізраїлі набув чинності третій локдаун з початку пандемії. Жорсткі карантинні заходи триватимуть як мінімум два тижні.

Також у п'ятницю повідомлялося, що в Ізраїлі першу дозу щеплення від коронавірусу отримали вже мільйон осіб. В країні вакциновано десяту частину населення.

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