В Ізраїлі розпочався третій локдаун, триватиме мінімум два тижні

Фото: люди на ринку у Нетаньї (AFP)

В Ізраїлі розпочався третій за рік жорсткий карантин, пов'язаний з пандемією коронавірусу. Посилені заходи почали діяти в 17:00 сьогодні, 27 грудня.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

В рамках обмежень, які триватимуть як мінімум до 9 січня:

обмеження на пересування: дозволено віддалятися на відстань до 1000 метрів від місця проживання (крім виняткових випадків і виходу на вакцинацію);

повністю закриваються торгівля, припиняється робота системи розваг і дозвілля, крім служб доставки;

робота громадського транспорту скорочується на 50%;

припинена діяльність проекту "Зелені острови"

Кількість працівників на підприємствах, які не ведуть прийом відвідувачів, буде скорочено на 50%. Також скоротять роботу громадського транспорту на 50%.

Індивідуальні заняття спортом можна без обмеження відстані від будинку (включаючи вихід і повернення з дому, але без використання транспорту). Також дозволено сумісне перебування не більше 10 чоловік в закритому приміщенні і до 20 осіб на відкритому повітрі.

У той же час, продовжаться повноцінні заняття у школах населених пунктів "зеленої" та "жовтої" зон. Спочатку уряд заборонив заняття для середніх класів, але комісія Кнесету з питань освіти скасувала це рішення.

В суботу повідомлялося, що в Ізраїлі вакцину від коронавірусу отримали вже 266 тисяч чоловік.

Також ізраїльські власті сподіваються вийти на показник 150 тисяч вакцинованих на добу. Це дозволить до квітня прищепити більшість жителів країни.