Уряд хоче відмовитися від кредитів МВФ до 2023 року

Український уряд планує відмовитися від кредитів Міжнародного валютного фонду (МВФ) до 2023 року. Також Україна розраховує отримати рейтинг інвестиційного рівня.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Ми віримо, що в нас буде можливість до 2023 року - вже в 2022-му сказати, що нуль кредитів від МВФ в бюджет. Тобто ми маємо можливість за рахунок детінізації, за рахунок збільшення доходів, за рахунок підвищення ефективності видатків, за рахунок підвищення наших кредитних рейтингів", - заявив Марченко.

Міністр наголосив, що Україна розраховує отримати рейтинг інвестиційного класу.

"Так, дійсно Moody’s (международное рейтинговое агентство, - ред.) дійсно підвищило нам рейтинг. Можливо, це не той рейтинг, на який ми розраховували. Ми хочемо бачити рейтинг інвестиційного класу. Але для цього потрібно щось робити і ми знаємо, що робити", - зазначив він.

Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило кредитний рейтинг України з рівня Саа1 до В3 зі стабільним прогнозом.

Раніше 9 червня директори МВФ затвердили нову програму підтримки України в розмірі 5 млрд євро на 18 місяців.

Україна вже отримала перший транш від МВФ у розмірі 2,1 млрд євро, які підуть на покриття дефіциту бюджету.

Додамо, що МВФ у своєму меморандумі спрогнозував зростання курсу долара в Україні у 2020 році.