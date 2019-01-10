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Уряд готує конкурс на посаду держсекретаря Мінветеранів

Новини » Політика    10.01.2019 - 15:31
Уряд готує конкурс на посаду держсекретаря Мінветеранів
Фото: глава Мінветеранів Ірина Фриз (УНІАН)

Кабмін також затвердив умови конкурсу та вимоги до кандидатів

Кабінет міністрів прийняв рішення про конкурсний відбір на посаду державного секретаря Міністерства України у справах ветеранів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що сьогодні також були затверджені умови проведення конкурсу на зайняття вищезазначеної посади. В документі містяться посадові обов'язки, кваліфікаційні вимоги до кандидатів, умови оплати праці, перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, місце та дата проведення конкурсу.

Збір документів та проведення конкурсного відбору здійснює Національне агентство України з питань державної служби. Офіційне оголошення про проведення конкурсу буде розміщено на офіційному сайті агентства.

Нагадаємо, раніше Кабмін анонсував зміну законодавства у сфері роботи з ветеранами. Зокрема, уряд і Верховна рада разом будуть працювати над оновленням нормативно-правової бази.

Відзначимо, 22 листопада парламент призначив на той момент нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Ірину Фриз міністром у справах ветеранів.

 

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