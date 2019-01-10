Правительство готовит конкурс на пост госсекретаря Минветеранов

Фото: глава Минветеранов Ирина Фриз (УНИАН)

Кабмин также утвердил условия конкурса и требования к кандидатам

Кабинет министров принял решение о конкурсном отборе на должность государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что сегодня также были утверждены условия проведения конкурса на занятие вышеуказанной должности. В документе содержатся должностные обязанности, квалификационные требования к кандидатам, условия оплаты труда, перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, место и дата проведения конкурса.

Сбор документов и проведение конкурсного отбора осуществляет Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы. Официальное объявление о проведении конкурса будет размещено на официальном сайте агентства.

Напомним, ранее Кабмин анонсировал изменение законодательства в сфере работы с ветеранами. В частности, правительство и Верховная рада вместе будут работать над обновлением нормативно-правовой базы.

Отметим, 22 ноября парламент назначил на тот момент нардепа от "Блока Петра Порошенко" Ирину Фриз министром по делам ветеранов.