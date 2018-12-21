Кабмін анонсував зміну законодавства у сфері роботи з ветеранами

Фото: Кабмін (РБК-Україна, Віталій Носач)

Уряд та Рада колективно працюватимуть над питанням оновлення нормативно-правової бази

Уряд буде співпрацювати з членами парламенту у розробці комплексних змін законодавства, яке регулює підтримку ветеранів в Україні. Про це повідомив прем’єр міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Так народні депутати наголосили, що близько 400 тисяч осіб в Україні мають статус учасників бойових дій.

"Питання оновлення нормативно-правової бази, взагалі законодавства щодо роботи з ветеранами потребує колективної роботи з парламентом. Оскільки і міністр у справах ветеранів є колишнім народним депутатом, я думаю, що ця робота буде організована для напрацювання комплексних змін. Це є одним з пріоритетів самого міністерства", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, 22 листопада Верховна рада призначила нардепа від "Блоку Петра Порошенко" Ірину Фриз міністром у справах ветеранів. Відповідний проект постанови №9323 підтримали 270 депутатів парламенту.

Як писало РБК-Україна раніше, минулого тижня уряд створив Державну службу України у справах ветеранів. Вона повинна стати правонаступницею ліквідованої Служби у справах ветеранів війни та учасників АТО.

Додамо також, на початку вересня президент України Петро Порошенко сподівався, що найближчим часом в Україні буде створено Міністерство у справах ветеранів. Порошенко очікував, що найближчим часом Кабінет міністрів України і Верховна рада здійснять всі необхідні для створення відомства кроки.