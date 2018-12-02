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Глава Пентагону прокоментував агресію в РФ в Керченській протоці

Новини » Політика    02.12.2018 - 23:47
Глава Пентагону прокоментував агресію в РФ в Керченській протоці
Фото: Джеймс Меттіс (flickr.com-Jim Mattis)

Джеймс Меттіс прокоментував ситуацію в Азовському морі

Глава Пентагону Джеймс Меттіс, виступаючи на Форумі національної оборони ім. Рейґана в Каліфорнії, прокоментував агресію Росії в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Він зазначив, що Путін порушив договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

"Як зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, Сполучені Штати повністю виконують свої зобов’язання. В Європі немає нових ракет США, але є нові російські ракети. Договір, який поважає тільки одна сторона, не може бути ефективним і не захистить нас. Тож ми відновимо наші зусилля з контролю над озброєнням, але справа за Росією", - сказав він.

Меттіс додав, що про ескалацію в Керченській протоці також свідчить зневага та порушення росіянами договору 2003 року.

"Про це також свідчить нахабна зневага та порушення росіянами договору 2003 року з Україною, що дозволив російським та українським кораблям вільно проходити через Керченську протоку, цей договір було нахабно порушено минулими вихідними", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Меттіс заявив, що РФ знову намагалася втрутитися в проведення американських виборів на початку листопада.

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Новини України ПентагонСполучені Штати АмерикиКерченский мостагресія РФ
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