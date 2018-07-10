Уряд Франції звинуватив РФ у порушенні базових прав Сенцова

Офіційний представник уряду сказав, що Путіна "взагалі мало що зворушує"

Уряд Франції заявив, що влада Росії не забезпечила "базових прав" українського режисера Олега Сенцова, якого утримують в російській в'язниці. Про це заявив офіційний представник уряду Франції Бенжамен Гріво, повідомляє RFI.

"Мені здається, що у відвертому і безкомпромісному діалозі з владою іншої країни ми можемо визнати, що, очевидно, базові права на захист (в справі Сенцова) не були дотримані", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Сенцов почав голодування у травні місяці. Гріво додав, що ситуація режисера обговорюється на рівні глав держав.

На зауваження журналіста про те, що всі докладені до цих пір зусилля і заклики були марними, і не зворушили президента РФ Владіміра Путіна, офіційний представник уряду сказав, що Путіна "взагалі мало що зворушує".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сенцов в листі розповів про своє самопочуття.

Також додамо, що Сестра Сенцова заявила, що він сильно постарів і схуд.