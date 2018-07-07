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Сенцов в листі розповів про своє самопочуття

НовиниСуспільство    07.07.2018 - 11:16
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Сенцов написав лист актрисі Риммі Зюбіній

Український режисер, політв'язень в Росії Олег Сенцов написав лист актрисі Риммі Зюбіній. Лист Зюбіна оприлюднила Facebook.

"Я відчуваю себе нормально, не дивлячись на 51 день, звичайно не так чудово, як може здатися деяким уповноваженим правозахисникам, моє здоров'я - кожен бачить те, що хоче бачити", - написав Сенцов.

За його словами, листи, за допомогою яких він може спілкуватися, дуже часто губляться або приходять з затримкою.

"Не дивуйся, що відповідь приходить не скоро. Це ж не звичайна електронна пошта, що приходить на мій ноутбук! Спочатку її читає цензор і інші зацікавлені особи, потім його роздруковують і віддають мені і не в той же день. Потім я пишу відповідь і процедура повторюється в тому ж порядку. Так що якщо в загальному, відповідь приходить через тиждень, але це нормальна швидкість для цієї системи", - пише Сенцов..

За його словами, листи з України йдуть місяць, і приблизно стільки ж часу йдуть назад.

Нагадаємо, 5 липня повідомлялося, що двоюрідна сестра Сенцова зустрілася з ним у колонії суворого режиму в Лабитнангі. Каплан повідомила, що він сильно постарів і схуд.

Сестра Сенцова заявила, що він сильно постарів і схуд Сестра Сенцова зустрілася з ним у колонії в Лабитнангі
Теги публікації: Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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