Сестра Сенцова заявила, що він сильно постарів і схуд

Наталія Каплан повідомила, що Сенцов продовжує боротьбу

Двоюрідна сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан повідомила, що він сильно постарів і схуд. Про це Наталя Каплан написала у своєму Facebook.

"Сильно постарів і схуд. Говорили багато про що, розлучатися було важко, я розумію, чому він так довго відмовлявся від побачень", - повідомила вона.

За її словами, Сенцов продовжує боротьбу, хоча йому дуже важко.

"Олег Сенцов живий, він продовжує боротьбу, хоча йому дуже важко. Він щиро сподівається, що звільнення близько, та не тільки його звільнення. Просить обходитися без маніпуляцій і брехні. Вважає, що потрібно говорити правду і не паритися про наслідки, тільки так можлива перемога. Просить не акцентувати все на ньому і не робити з нього головного політв'язня, а розподіляти сили на всіх в'язнів", - зазначила Каплан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що двоюрідна сестра українського політв'язня Олега Сенцова зустрілася з ним у колонії суворого режиму в Лабитнангі (Росія). Останній раз Наталія Каплан бачила Сенцова під час оголошення йому вироку в Ростові-на-Дону (Росія) в 2014 році.