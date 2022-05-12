Фінський дипломат вважає напад РФ на Швецію і Фінляндію малоймовірним через великі втрати в Україні

Військові дії РФ проти Фінляндії та Швеції, які планують вступити в НАТО, вважаються малоймовірними, враховуючи, наскільки російські війська задіяні у вторгненні в Україну та їх серйозні втрати в боях.

Про це заявила фінський дипломат у Вашингтоні Хейді Хаутала, передає РБК-Україна з посиланням на її коментар AP .

Науковий співробітник Центру нової американської безпеки у Вашингтоні зазначила, що багато з російських військовослужбовців, дислокованих поблизу 1300-кілометрового кордону з Фінляндією, були відправлені в Україну і зазнали там "значних втрат".

Перед цим у квітні в Кремлі заявляли, що прагнення Гельсінкі та Стокгольма в НАТО змусить Москву посилити свою військову присутність в Балтійському регіоні, погрожуючи країнам "військовими і політичними наслідками".

Хаутала вважає, що на практиці потенційні контрзаходи РФ можуть включати пересування систем озброєнь ближче до Фінляндії, кампанії з дезінформації, кібератаки, економічні контрзаходи та напрямок міграції в бік російсько-фінського кордону, подібно до того, що сталося на кордоні Польщі з Білоруссю в 2021 році.

Враховуючи, що президент РФ Володимир Путін назвав розширення Північноатлантичного альянсу однією з причин нападу на Україну, у Фінляндії, де суспільство протягом десятиліть рішуче виступало проти членства в НАТО, тепер думка змінилася - опитування показують, що понад 70% фінів виступають за приєднання.

"Немає повернення до статус-кво до вторгнення (в Україну)", - підкреслює Хаутала.