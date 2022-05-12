Фінляндію тепло зустрінуть в НАТО, вступ буде швидким і гладким, - Столтенберг
Процес вступу Фінляндії в НАТО буде швидким і гладким. Члени Альянсу тепло зустрінуть її у своїх лавах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, членство Фінляндії в НАТО зміцнить як західний військовий альянс, так і саму Фінляндію.
"Якщо Фінляндія вирішить подати заявку, її тепло зустрінуть в НАТО, і процес вступу буде гладким і швидким", - зазначив він.
Він підкреслив, що Фінляндія є одним найближчих партнерів НАТО зі зрілою демократією, який здатний внести важливий внесок у європейську безпеку.
Нагадаємо, сьогодні було оприлюднено спільну заяву фінського президента Саулі Нііністьо та прем'єра Санни Марін, в якій керівництво країни заявило про намір негайно подати заявку на вступ до НАТО.
У президента Росії Володимира Путіна вже відреагували на заяву сусідньої країни. Зокрема, в Кремлі стверджують, що вступ Фінляндії до НАТО є загрозою для РФ.
Зазначимо, Москва виступає проти будь-якого розширення Альянсу і називає відмову Заходу обговорювати суверенне право держав самостійно визначатися з політикою безпеки однією з причин війни проти України.
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