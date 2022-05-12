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Фінляндію тепло зустрінуть в НАТО, вступ буде швидким і гладким, - Столтенберг

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Брюссель, Четвер 12 травня 2022 13:31
Фінляндію тепло зустрінуть в НАТО, вступ буде швидким і гладким, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Процес вступу Фінляндії в НАТО буде швидким і гладким. Члени Альянсу тепло зустрінуть її у своїх лавах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, членство Фінляндії в НАТО зміцнить як західний військовий альянс, так і саму Фінляндію.

"Якщо Фінляндія вирішить подати заявку, її тепло зустрінуть в НАТО, і процес вступу буде гладким і швидким", - зазначив він.

Він підкреслив, що Фінляндія є одним найближчих партнерів НАТО зі зрілою демократією, який здатний внести важливий внесок у європейську безпеку.

Нагадаємо, сьогодні було оприлюднено спільну заяву фінського президента Саулі Нііністьо та прем'єра Санни Марін, в якій керівництво країни заявило про намір негайно подати заявку на вступ до НАТО.

У президента Росії Володимира Путіна вже відреагували на заяву сусідньої країни. Зокрема, в Кремлі стверджують, що вступ Фінляндії до НАТО є загрозою для РФ.

Зазначимо, Москва виступає проти будь-якого розширення Альянсу і називає відмову Заходу обговорювати суверенне право держав самостійно визначатися з політикою безпеки однією з причин війни проти України.

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