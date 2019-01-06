ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Мей може знову скасувати вирішальне голосування щодо Brexit

Новини » Політика    06.01.2019 - 07:44
Мей може знову скасувати вирішальне голосування щодо Brexit
Фото: Тереза Мей (Matt Dunham - WPA Pool/Getty Images)

Остаточне голосування в британському парламенті по Brexit заплановано на 15 січня

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей може знову скасувати остаточне голосування в парламенті по угоді про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це відбувається менш ніж за три місяці до того, як країна повинна покинути Європейський союз.

За даними британських ЗМІ, помічники Мей розробляють план, щоб члени парламенту схвалили угоду за умови, що Європейський союз надасть додаткові поступки.

Цей крок був спрямований на те, щоб допомогти обмежити масштаби опозиції в парламенті, надавши більше часу для продовження переговорів з лідерами ЄС.

Раніше в грудні 2018 року Мей була змушена відкласти ключове голосування за планом виходу Британії з ЄС, який вона погодила з іншими лідерами Євросоюзу. Усвідомивши глибоку опозиції з боку її власної Консервативної партії та інших груп у парламенті Мей перенесла голосування 15 січня 2019.

Зазначимо, що Британія повинна покинути ЄС 29 березня незалежно від того, укладена угода з Євросоюзом чи ні. Угода була погоджена між прем'єр-міністром Мей і ЄС, але вона повинна пройти голосування депутатів у парламенті, перш ніж буде прийнята.

Нагадаємо, близько тисячі поліцейських з Англії і Шотландії почнуть підготовку в цьому місяці до перекидання в Північну Ірландію на випадок зриву угоди виходу Великобританії з Євросоюзу.

Партія Терези Мей не підтримує її угоду з ЄС щодо Brexit Мей закликала британський парламент схвалити угоду з Brexit
Новини України Тереза Мэйвыход ВБ из ЕС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся