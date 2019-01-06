Мей може знову скасувати вирішальне голосування щодо Brexit

Фото: Тереза Мей (Matt Dunham - WPA Pool/Getty Images)

Остаточне голосування в британському парламенті по Brexit заплановано на 15 січня

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей може знову скасувати остаточне голосування в парламенті по угоді про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це відбувається менш ніж за три місяці до того, як країна повинна покинути Європейський союз.

За даними британських ЗМІ, помічники Мей розробляють план, щоб члени парламенту схвалили угоду за умови, що Європейський союз надасть додаткові поступки.

Цей крок був спрямований на те, щоб допомогти обмежити масштаби опозиції в парламенті, надавши більше часу для продовження переговорів з лідерами ЄС.

Раніше в грудні 2018 року Мей була змушена відкласти ключове голосування за планом виходу Британії з ЄС, який вона погодила з іншими лідерами Євросоюзу. Усвідомивши глибоку опозиції з боку її власної Консервативної партії та інших груп у парламенті Мей перенесла голосування 15 січня 2019.

Зазначимо, що Британія повинна покинути ЄС 29 березня незалежно від того, укладена угода з Євросоюзом чи ні. Угода була погоджена між прем'єр-міністром Мей і ЄС, але вона повинна пройти голосування депутатів у парламенті, перш ніж буде прийнята.

Нагадаємо, близько тисячі поліцейських з Англії і Шотландії почнуть підготовку в цьому місяці до перекидання в Північну Ірландію на випадок зриву угоди виходу Великобританії з Євросоюзу.