Оголошено загальнонаціональний страйк у Білорусі

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

Страйк почнеться 17 серпня

У продовження протестів у Білорусі оголошено загальнонаціональний страйк з 17 серпня. Страйк триватиме до виконання вимог протестувальників.

Про це повідомляє опозиційний Telegram-канал Nexta Live.

Зазначимо, учасники масових акцій вимагають провести чесні вибори в країні та висловлюють невдоволення фальсифікаціями і перемогою президента Олександра Лукашенка. При цьому в повідомленні не вказано, хто конкретно буде брати участь у страйку.

Також повідомляється, що протести в Мінську продовжаться і після Маршу свободи. Протестувальники з 17:00 пройдуть від Стели по проспекту Переможців до ГУМа, після чого повернуться на майдан Незалежності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сьогоднішні протести в центрі Мінська зібралися близько 100 тисяч осіб; на даний момент місцеві медіа повідомляють, що чисельність учасників акцій як мінімум в два рази вища.

Штаб основної суперниці Олександра Лукашенка - Світлани Тіхановскої - сьогодні заявив, що готовий на переговори з владою про те, як і коли нинішній президент піде з посади.

При цьому в штабі відзначають, що з надією дивляться на мирні акції на вулицях, відзначаючи, що жахи жорстокого розгону силовиками учасників протестів "ніколи не повинні повторитися".