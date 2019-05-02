В уряді назвали умови для автоматичного перепризначення субсидій

Усім, хто не має заборгованості за житлово-комунальні послуги, у травні автоматично перепризначать субсидію на новий період. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Як зазначається в публікації, повторно із заявою та декларацією про доходи потрібно звернутися тим, чиї справи розглядала комісія, орендарям житла та внутрішньо переміщеним особам, тим домогосподарствам, в яких з жовтня 2018 року відбулися зміни у складі сім’ї.

Також з документами необхідно буде звернутися сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а на фактично проживаючих в помешканні осіб, та сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати.

Як зазначили в уряді, тим, у кого будуть борги, буде запропоновано перейти на безготівкові субсидії.

Важливо, щоб станом на травень не було простроченої понад місяць заборгованості за оплату комунальних послуг, тобто послуг, спожитих у березні. Борги за квітневу комуналку не братимуться до уваги при перепризначенні субсидії у травні.

Також не братимуться до уваги донарахування в платіжках споживачів додаткових обсягів природного газу за приведення до так званих стандартних умов.

Якщо у травні субсидію буде перепризначено на новий період - 2019-2020 рр. - у жовтні її розмір на опалювальний сезон розрахують автоматично. До уваги братимуться доходи 1-2 кварталів 2019 року. Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року.

Безробітні, які не стояли в цей час на обліку в Центрі зайнятості, матимуть право на зимову субсидію на умовах сплати ЄСВ (22% від мінімалки - 918,06 грн.) за будь-які три місяці цього періоду. Безробітні в селі мають право на допомогу без сплати ЄСВ за рішенням комісії.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Монетизовані субсидії пенсіонерам виплачують разом з пенсією через банк або Укрпоштою. Решта отримують субсидії через Ощадбанк.

За даними Держстату, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у березні 2019 року отримували 3897,6 тис. домогосподарств. За розрахунками уряду, пенсіонери становлять близько 75% серед отримувачів субсидій.