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Комітет завтра може утворити робочу групу щодо закону про незаконне збагачення

Новини » Політика    19.03.2019 - 12:49
Комітет завтра може утворити робочу групу щодо закону про незаконне збагачення
Фото: Ігор Мосійчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

На утворенні такої робочої групи наполягають у посольстві США та ЄС

Члени комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності у середу, 20 березня, розглянуть питання щодо створення робочої групи з напрацювання єдиного законопроекту про відповідальність за незаконне збагачення. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив  перший заступник голови комітету Ігор Мосійчук.

За його словами, до Верховної Ради вже внесено 13 законопроектів, але висновки Головного науково-експертного управління апарату Верховної ради є не до всіх проектів.

"Я щойно мав розмову з головою комітету і першим заступником Паламарчуком. Ми будемо розглядати законопроекти (у середу, - ред.). Вони будуть внесені в порядок денний комітету. Буде запрошено всіх авторів законопроектів і запропонуємо долучитися до робочої групи і напрацювати спільний варіант законопроекту. Я думаю, що буде прийнято рішення про утворення робочої групи, яку очолить чи голова комітету чи хтось з перших заступників", - повідомив Мосійчук.

Нардеп також наголосив, що на утворенні робочої групи наполягають у посольстві Сполучених Штатів Америки та Європейського союзу.

"Є лист від міжнародних партнерів,у якому посол США та посол ЄС, представництво МВФ просять не розглядати ці законопроекти, а створити робочу групу, залучити фахівців і напрацювати законопроект, який не буде суперечити Конституції", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місія МВФ і посол США направили лист до комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності з проханням відкласти розгляд законопроектів про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення через їхню недосконалість.

Як писало РБК-Україна, представник Кабміну в Раді Вадим Денисенко заявив, що більшість поданих до ВР альтернативних законопроектів про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення ідентичні або частково дублюються.

Додамо, минулого тижня повідомлялося, що в парламент внесли сім законопроектів про відповідальність за незаконне збагачення.

У Раді пояснили велику кількість внесених законів про незаконне збагачення Місія МВФ та посол США просять відкласти розгляд законів про незаконне збагачення
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