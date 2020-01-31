В уряді готують проєкти рішень на випадок появи коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров'я працює над розробкою проєктів рішень для протидії поширення коронавірусу в Україні. Про це під час прес-брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль.

За його словами, на сьогодні в Україні не виявлено жодного випадку інфікування коронавірусом китайського походження. Однак, вже налагоджено систему епідемічних оповіщень у випадку появи вірусу в країні.

"Відсьогодні у Міністерстві охорони здоров’я готується проєкт окремих рішень уряду в разі, якщо ситуація стане більш критичною і в Україні з’являться випадки інфікування коронавірусом китайського походження", - сказав Коваль.

Нагадаємо, вчора за підсумками екстреного засідання комітету з надзвичайних ситуацій, пов'язаних з поширенням коронавірусом за межами Китаю, Всесвітня організація охорони здоров’я визнала спалах коронавіруса надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Також РБК-Україна повідомляло, що станом на 31 січня у світі зафіксовано 9820 випадків захворювання на коронавірус нового типу, з яких 213 - смертельні. Також зафіксовано 109 випадків захворювання у 21 країні світу.