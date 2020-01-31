В Кабмине готовят проекты решений на случай появления коронавируса в Украине

Министерство здравоохранения работает над разработкой проектов решений для противодействия распространению коронавируса в Украине. Об этом во время пресс-брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

По его словам, на сегодня в Украине не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом китайского происхождения. Однако, уже налажена система эпидемических уведомлений в случае появления вируса в стране.

"С сегодняшнего дня в Министерстве здравоохранения готовится проект отдельных решений правительства в случае, если ситуация станет более критической и в Украине появятся случаи инфицирования коронавирусом китайского происхождения", - сказал Коваль.

Напомним, вчера по итогам экстренного заседания комитета по чрезвычайным ситуациям, связанных с распространением коронавируса за пределами Китая, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Также РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 31 января в мире зафиксировано 9820 случаев заболевания коронавирусом нового типа, из которых 213 - смертельные. Также зафиксировано 109 случаев заболевания в 21 стране мира.