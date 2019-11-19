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Гончарук позначив напрямки роботи "Укравтодору": масштабний ремонт доріг та подолання корупції

Новини » Політика     19.11.2019 - 17:25
Гончарук позначив напрямки роботи "Укравтодору": масштабний ремонт доріг та подолання корупції
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук також назвав пріоритетним завданням завершення будівництва запорізького моста

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав першочергові задачі на наступний рік - це боротьба з корупцією і масштабне оновлення дорожнього покриття у країні. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі, представляючи нового очільника “Укравтодору” Олександра Кубракова.

"На наступний рік у нас дуже амбітні плани по будівництву доріг, тому нам у команді потрібна чесна та професійна людина в керівництві "Укравтодору". У чесності та патріотичності Олександра - не сумніваюсь. Навесні 2020 року плануємо масштабний ремонт доріг. Я переконаний, що за короткий термін автошляхи України відповідатимуть європейським стандартам”, - заявив прем'єр.

Він також назвав пріоритетним завданням завершення одного з “довгостроїв” - запорізького моста, який почали будувати ще у 2004 році.

“Наступного року люди мають побачити, що дороги - це один з пріоритетів нашої команди. Першочергові завдання Олександра (Кубракова - ред.) на новій посаді: оголосити міжнародний тендер на добудову запорізького мосту. Цей міст - наш спільний проект, який ми маємо завершити протягом 2-3 років. Підготувати плани відновлення доріг на 2020 рік. Залучати інвестиції та посилювати роботу з МФО”, - зазначив Гончарук.

Окремим напрямом роботи голова уряду виділив боротьбу з корупцією в "Укравтодорі". На думку прем’єра, для цього необхідно повністю оновити керівній склад служб автомобільних доріг в областях, а також керівництво ДАК "Автомобільні дороги України" та створити прозорі процедури закупок.

"Дороги - наш пріоритет!”, - підсумував прем'єр-міністр.

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Новини України УкравтодорОлексій Гончарук
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