Правила продажи табачных изделий и алкоголя в Украине могут измениться: детали

Что предлагает изменить законопроект

Согласно данным, приведенным в пояснительной записке, уровень нелегальной торговли в Украине табачными изделиями несколько снизился (в начале 2024 года он составил 19,1% против 25,7% в конце 2023 года).

При этом основными каналами торговли нелегальными табачными изделиями остаются киоски (33% рынка) и магазины. Именно через них продается 64% нелегальной продукции.

Лидерами по уровню распространения нелегальной продукции являются шесть областей Украины (там реализуется 67% такой продукции):

Днепропетровская область - 18%

Одесская область - 13%

Киев и Киевская область - 11%

Харьковская область - 10%

Хмельницкая область - 8%

Львовская область - 6%

Исходя из этого, Верховной Раде предлагают:

уменьшить количество мест для возможности реализации сигарет

выделить их в отдельные специализированные места для розничной торговли

По мнению некоторых народных депутатов, это поможет побороть рынок нелегальных сигарет, который сейчас процветает в киосках.

Так, законопроект №11504 предлагает усовершенствовать законодательную базу по регулированию и розничной торговле табачными изделиями, табачным сырьем или жидкостями, используемыми в электронных сигаретах.

Для этого нужно внести изменения в действующий закон "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего":

определить понятие "место розничной торговли"

установить, что торговая площадь места розничной торговли алкогольными напитками (кроме пива и/или сидра и перри (грушевого сидра без добавления спирта) и/или сброженными напитками (полученными исключительно в результате натурального брожения фруктовых, ягодных и фруктово-ягодных соков), с содержанием спирта не более 8,5% об. (без добавления спирта) должно составлять не менее 25 квадратных метров

Согласно предлагаемому документом варианту, место розничной торговли определяется как место реализации товаров (продукции), в том числе на разлив, в одном торговом помещении (здании) по месту его фактического расположения, в котором производятся расчетные операции или место реализации товаров (продукции), из которого осуществляется их отгрузка для последующей доставки к конечным потребителям.

Уточняется, что проведение расчетных операций в таком месте розничной торговли должно осуществляться:

или через зарегистрированные, опломбированные в установленном порядке и переведенные в фискальный режим работы регистраторы расчетных операций

или через зарегистрированные фискальным сервером центрального органа исполнительной власти (реализующего государственную налоговую политику) программные регистраторы расчетных операций - с созданием в бумажной и/или электронной форме соответствующих расчетных документов (подтверждающих выполнение расчетных операций)

или в предусмотренных законодательством случаях - с применением зарегистрированных в установленном порядке расчетных книг, в которых фиксируется выручка от продажи алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах (независимо от того, оформляется ли через них продажа других товаров)

Основное о проекте закона

Проект закона №11504 о внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего" насчет определения места розничной торговли был зарегистрирован в Верховной Раде 20 августа 2024 года.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Григорий Немыря (член депутатской фракции политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина").

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики под руководством Даниила Гетманцева.

Проект закона №11504 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

26 августа документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам.

В заключительных положениях уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (при условии принятия Верховной Радой и подписания президентом).