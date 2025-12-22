Revolut предупредил украинцев о закрытии их счетов через 60 дней

Британский необанк Revolut предупредил всех клиентов из Украины, что уже через 60 дней, с 22 февраля 2026 года будет вынужден закрыть их счета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина ".

Издание ознакомилось с сообщениями, которые банк разослал украинским пользователям.

"Согласно местным нормам, мы с сожалением сообщаем, что больше не сможем предоставлять наши услуги жителям Украины", - говорится в них.

В течение 60 дней украинцы еще смогут пользоваться счетами, но после 22 февраля 2026 года остаток со счета можно будет забрать только через внешний банковский перевод.

Украинцам также посоветовали загрузить выписки со своих счетов, поскольку в будущем они могут им понадобиться.

"Хотя сейчас мы не можем предоставлять услуги жителям Украины, мы остаемся преданными идее сделать их доступными в будущем и сообщим об изменениях, если ситуация изменится", - отмечает Revolut.