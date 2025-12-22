Revolut предупредил украинцев о закрытии их счетов через 60 дней
Британский необанк Revolut предупредил всех клиентов из Украины, что уже через 60 дней, с 22 февраля 2026 года будет вынужден закрыть их счета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".
Издание ознакомилось с сообщениями, которые банк разослал украинским пользователям.
"Согласно местным нормам, мы с сожалением сообщаем, что больше не сможем предоставлять наши услуги жителям Украины", - говорится в них.
В течение 60 дней украинцы еще смогут пользоваться счетами, но после 22 февраля 2026 года остаток со счета можно будет забрать только через внешний банковский перевод.
Украинцам также посоветовали загрузить выписки со своих счетов, поскольку в будущем они могут им понадобиться.
"Хотя сейчас мы не можем предоставлять услуги жителям Украины, мы остаемся преданными идее сделать их доступными в будущем и сообщим об изменениях, если ситуация изменится", - отмечает Revolut.
Официальный "заход" необанка в Украину
Revolut официально зашел на украинский рынок 11 февраля 2025 года на основе лицензии, выданной Европейским центральным банком Revolut Bank UAB (Литва).
После полномасштабного вторжения РФ, в марте 2022 года, необанк открыл доступ к своим услугам для украинцев, которые вынужденно выехали за границу.
Стоит отметить, что Revolut стал первым иностранным банком, который интегрировал шеринг документов через "Дію" для идентификации пользователей.
Отсутствие лицензии Нацбанка
В конце февраля Нацбанк Украины сообщил, что Revolut не получал от него никаких лицензий или разрешений, не подавал заявок и не проходил процедуру лицензирования деятельности.
НБУ подчеркнул, что получение украинской банковской лицензии в или образование филиала иностранного банка являются единственными допустимыми формами ведения банковской деятельности на территории Украины.
В начале августа глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил о диалоге с Revolut о возможности выхода банка на украинский рынок.
Он пояснил, что любые финансовые или платежные услуги, которые предоставляются в пределах зоны ответственности НБУ, должны пройти соответствующую авторизацию и процедуру лицензирования. По словам Пышного, в то время между Нацбанком и Revolut происходил "соответствующий надзорный диалог".
Что известно о Revolut
Revolut - финансово-технологическая компания, которая предлагает банковские услуги. Была основана в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко.
В декабре 2018 года Revolut получил лицензию банка Challenger от Европейского центрального банка при содействии Банка Литвы, позволив принимать депозиты и предлагать потребительские кредиты, но не предоставлять инвестиционные услуги. В то же время лицензия Института электронных денег также была выдана Банком Литвы.