Від лібералів до комуністів: українці визначилися з ідейно-політичними переконаннями

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Центру Разумкова "Україна: 30 років на європейському шляху".

З великим відривом на другому місці - соціал-демократичний напрям (9,3%).

Далі йдуть:

Екологічний ("зелені") - 5,0%

Ліберальний - 4,2%

Комуністичний - 3,2%

Соціалістичний - 3,1%

Політичний напрям, який включає ідеї об'єднання України з Росією - 2,7%

Християнсько-демократичний - 2,7%

Національно-радикальний - 1,5%

Національно-комуністичний - 0,8%

Сума варіантів відповіді "інше", "жоден", "я не орієнтуюся в політичних течіях"," важко відповісти" набирає половину всіх відповідей.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 16 червня 2021 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Соціологічне опитування проведено в рамках дослідницького проекту "Україна: 30 років на шляху до Європи", що фінансується Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.