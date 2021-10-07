Від лібералів до комуністів: українці визначилися з ідейно-політичними переконаннями
Національно-демократичний напрям найбільше відповідає переконанням українців. У червні 2021 року про підтримку цього ідейно-політичного напряму заявили 17,8% респондентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Центру Разумкова "Україна: 30 років на європейському шляху".
З великим відривом на другому місці - соціал-демократичний напрям (9,3%).
Далі йдуть:
- Екологічний ("зелені") - 5,0%
- Ліберальний - 4,2%
- Комуністичний - 3,2%
- Соціалістичний - 3,1%
- Політичний напрям, який включає ідеї об'єднання України з Росією - 2,7%
- Християнсько-демократичний - 2,7%
- Національно-радикальний - 1,5%
- Національно-комуністичний - 0,8%
Сума варіантів відповіді "інше", "жоден", "я не орієнтуюся в політичних течіях"," важко відповісти" набирає половину всіх відповідей.
Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 16 червня 2021 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Соціологічне опитування проведено в рамках дослідницького проекту "Україна: 30 років на шляху до Європи", що фінансується Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.
Нагадаємо, за даними опитування, яке проводилося на замовлення Інституту соціології НАН України, у вересні 2018 року найбільш поширеною ідентифікацією серед українців була національно-демократична (11,5%). Наступними за популярністю виявилися соціал-демократична (9,7%) і Соціалістична (7,3%) ідентифікації.