Без права на залог: суд продлил арест экс-директора "Молодого театра" до 2026 года

Печерский районный суд Киева продлил до 21 января 2026 года срок содержания под стражей бывшего директора "Молодого театра" и преподавателя университета Карпенко-Карого, которого подозревают в систематических изнасилованиях и сексуальном насилии в отношении студенток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Прокуроры настаивали на необходимости дальнейшего содержания под стражей, учитывая тяжесть инкриминируемых преступлений и риски воздействия на потерпевших и свидетелей. Досудебное расследование продолжается.

Мера пресечения продлена без альтернативы залога. Подозреваемому инкриминируют преступления по нескольким частям статей 152 и 153 Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, правонарушения продолжались в течение нескольких лет и стали возможными из-за злоупотребления должностным положением.

Что известно о деле

Ранее РБК-Украина писало, что мужчине 21 октября объявили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за сексуальное насилие. По данным следствия, преступления стали возможными из-за злоупотребления служебным положением, психологического давления и создания атмосферы запугивания.

Подозреваемому инкриминируют систематическое сексуальное насилие в отношении студенток с 2017 года. По информации источников РБК-Украина, речь идет об Андрее Белоусе.

Следствие установило, что подозреваемый, имея значительный авторитет в профессиональной среде, принуждал студенток к нежелательным отношениям и совершал сексуализированные действия. Часть потерпевших на момент событий была несовершеннолетней.

Экспертизы показали у пострадавших длительные психотравмирующие последствия. Свидетели подтвердили случаи домогательств, давления, унижений и принуждения к интимной коммуникации. Во время обысков изъяты мобильные устройства и другие вещественные доказательства.

Прокуроры настаивали на продлении ареста из-за тяжести инкриминируемого, рисков влияния на потерпевших и свидетелей, а также возможности препятствования следствию. Сторону обвинения в суде представляет заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев.