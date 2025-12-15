Без права на заставу: суд продовжив арешт ексдиректора "Молодого театру" до 2026 року

Печерський районний суд Києва продовжив до 21 січня 2026 року строк тримання під вартою колишнього директора "Молодого театру" та викладача університету Карпенка-Карого, якого підозрюють у систематичних зґвалтуваннях та сексуальному насильстві щодо студенток.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Офіс генерального прокурора .

Прокурори наполягали на необхідності подальшого тримання під вартою, зважаючи на тяжкість інкримінованих злочинів та ризики впливу на потерпілих і свідків. Досудове розслідування триває.

Запобіжний захід продовжено без альтернативи застави. Підозрюваному інкримінують злочини за кількома частинами статей 152 і 153 Кримінального кодексу України. За даними слідства, правопорушення тривали протягом кількох років та стали можливими через зловживання посадовим становищем.

Що відомо про справу

Раніше РБК-Україна писало, що чоловікові 21 жовтня оголосили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за сексуальне насильство. За даними слідства, злочини стали можливими через зловживання службовим становищем, психологічний тиск та створення атмосфери залякування.

Підозрюваному інкримінують систематичне сексуальне насильство щодо студенток з 2017 року. За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про Андрія Білоуса.

Слідство встановило, що підозрюваний, маючи значний авторитет у професійному середовищі, примушував студенток до небажаних стосунків та вчиняв сексуалізовані дії. Частина потерпілих на момент подій була неповнолітньою.

Експертизи засвідчили у постраждалих тривалі психотравмувальні наслідки. Свідки підтвердили випадки домагань, тиску, принижень та примусу до інтимної комунікації. Під час обшуків вилучено мобільні пристрої та інші речові докази.

Прокурори наполягали на продовженні арешту через тяжкість інкримінованого, ризики впливу на потерпілих і свідків, а також можливість перешкоджання слідству. Сторону обвинувачення в суді представляє заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.