Без права выйти под залог. Режиссера Андрея Билоуса оставили под стражей на два месяца

Суд избрал меру пресечения

22 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Андрею Билоусу - содержание под стражей в течение двух месяцев. Его подозревают "в изнасиловании и сексуальном насилии студенток, в том числе - несовершеннолетних (части 2, 3 статьи 152 и части 1, 2 статьи 153 Уголовного кодекса Украины)". Сам Билоус обвинения отвергает.

"Арест без возможности внесения залога", - сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в комментарии РБК-УКраина.

Прокурор по делу Мария Вдовиченко в комментарии "Суспільному" заявила, что это первая в истории Украины история о харассменте, которая дошла до расследования и сообщения о подозрении.

Решение суда Билоус не комментировал, его защита настаивала на другой мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Подозрение в сексуальном насилии

Следствие установило, что с 2017 года известный театральный режиссер и преподаватель Андрей Билоус, пользуясь своим служебным положением и авторитетом в художественной среде (на тот момент он был преподавателем КНУТКиТ и руководителем "Молодого театра"), систематически злоупотреблял властью над подчиненными студентками.

По данным Офиса генерального прокурора, подозреваемый склонял студенток к интимным отношениям без их согласия и совершал в отношении их сексуальное насилие.

"В период с марта 2018 по апрель 2023 года в служебных помещениях театра он неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пяти девушек, двое из которых на момент преступлений были несовершеннолетними", - сообщили в ОГП.

Прокуратура сначала официально не указала имя подозреваемого, но согласно информации источников РБК-Украина, речь шла об Андрее Билоусе.

Сейчас в деле речь идет о 5 потерпевших, но, по мнению следствия, их количество может быть больше.

Выводы судебно-психологических экспертиз подтвердили, что действия подозреваемого привели к: