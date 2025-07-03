Будет ли базовая военная подготовка обязательной для студентов? Что говорят в МОН

В Министерстве образования и науки Украины опровергли информацию о том, что военная подготовка не будет обязательной для студентов. Поскольку этот вопрос остается пока открытым.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в МОН.

Накануне по сети и СМИ распространилась информация о том, что курс базовой военной подготовки якобы "не будет обязательным для студентов" и готовится новый закон.

Об этом написало издание "Зеркало недели", цитируя слова заместителя министра образования Михаила Винницкого. Который, как цитирует его издание, якобы выразил убеждение, что курс БОВП для студентов не должен быть обязательным. Поскольку это, мол, создает "коррупциогенную ловушку".

РБК-Украина обратилось в МОН, где опровергли эти заявления. Так, на вопрос нашего корреспондента, действительно ли что базовая военная подготовка не будет обязательной для студентов, в Минобразования коротко ответили, что это неправда и объяснили почему.

В министерстве заявили, что пока не известно, не будет ли БОВП обязательной для студентов.

"Все зависит от принятия закона - его финального текста", - сказали изданию в МОН.

Там также отметили, что в законопроекте, которым вводится дисциплина "Основы национального сопротивления" вместо БОВП предусмотрено, что эта дисциплина будет обязательной для всех студентов и студенток второго года обучения в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования.

В чем суть законопроекта и какова основная идея

Сейчас законопроект предусматривает замену концепции приобретения соответствующих знаний и навыков в течение обучения в учреждениях высшего образования и распространяет требование приобретения этих компетенций также на студентов колледжей.

БОВП предлагается заменить на "Основы национального сопротивления", сделать акцент на домедицинской помощи, теоретическом компоненте, навигационных навыках и современных цифровых технологиях для безопасности и обороны.

Полевые учения предлагают сократить: вместо полного цикла и набора умений, которые есть в структуре мобилизационного курса БОВП будут короткие выезды на полигоны, для усвоения базовых навыков поведения с оружием и ориентации в загородных условиях.

В нынешней редакции законопроекта содержатся пункты для тех, кто по религиозным причинам не может держать оружие в руках - для них будет увеличен компонент домедицинской помощи, как пример.

В МОН отмечают, что мобилизационный возраст в Украине остается неизменным: только с 25 лет, до этого возраста - исключительно по желанию на специальные контракты 18-24.

"Введение курса "Основы национального сопротивления" не имеет целью готовить студентов учреждений высшего и профессионального предвысшего образования к мобилизации. Речь идет о подготовке к потенциальным угрозам, с которым может в будущем столкнуться любой гражданин Украины", - добавили в ведомстве.