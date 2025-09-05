Работал в пыточной оккупантов: коллаборант из Херсона получил 14 лет тюрьмы

Осужденным оказался местный безработный. После оккупации Херсона он добровольно присоединился к созданному врагом "управлению исполнения наказаний по Херсонской области". Там мужчину назначили охранником так называемой колонии.

Застенок россияне обустроили в захваченной Северной исправительной колонии № 90. Коллаборационист занял должность "инспектора отдела охраны" и контролировал периметр и блоки, где удерживали украинских патриотов.

Пытки и издевательства над людьми

В камерах заключенных систематически пытали: применяли электрический ток, били палками, держали без еды и воды. Во время этих пыток оккупанты пытались выбить от пленных информацию о других участниках движения сопротивления.

После освобождения Херсона коллаборационист остался на правобережье области. Он месяцами не выходил из дома, пытаясь избежать ответственности. В феврале 2024 года сотрудники СБУ обнаружили его возле областного центра и задержали.

Следователи СБУ собрали достаточную доказательную базу, после чего мужчину признали виновным по ч. 7 ст. 111-1 УКУ - коллаборационная деятельность. Суд назначил ему 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.