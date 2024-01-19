Работали с Ближним Востоком: СБУ разоблачила ряд нарколабораторий в Украине (фото, видео)

"В результате спецоперации совместно с Департаментом борьбы с наркопреступностью в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской и Сумской областях нейтрализована преступная организация, которая производила и сбывала промышленные объемы амфетамина, α-PVP, мефедрона и каннабиса", - информируют в СБУ.

Так, в ходе одновременных оперативных мероприятий ликвидировано 5 нарколабораторий и задержаны 19 участников группировки.

"Помимо запрещенных веществ у злоумышленников изъяты автомат Калашникова, снайперская винтовка с глушителем, боевые гранаты Ф-1 и РГО, а также более 1,5 тыс. патронов к стрелковому оружию", - говорится в ведомстве.

Наркотиков на 40 миллионов ежемесячно

По данным следствия, ежемесячно фигуранты производили более 80 кг наркотиков и психотропов на более 40 миллионов гривен.

Готовый "товар" участники группировки сбывали двумя каналами: первый – был ориентирован на заказчиков из разных регионов Украины, другой – работал на зарубежных наркодилеров.

Для замаскированной переправки "продукции" за границу злоумышленники прятали его в международных посылках под видом косметики или сантехнических изделий.

Объявление подозрения и возможные сроки

Задержанным доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;

незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

16 участников преступной организации находятся под стражей. Еще 3-м избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.