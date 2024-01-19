Працювали з Близьким Сходом: СБУ викрила низку нарколабораторій в Україні (фото, відео)

Наркотики, зброя і боєприпаси

У результаті спецоперації спільно з Департаментом боротьби з наркозлочинністю у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Черкаській та Сумській областях нейтралізовано злочинну організацію, яка виготовляла та збувала промислові обсяги амфетаміну, α-PVP, мефедрону та канабісу", - інформують в СБУ.

Так, у ході одночасних оперативних заходів ліквідовано 5 нарколабораторій і затримано 19 учасників угруповання.

"Крім заборонених речовин у зловмисників вилучено автомат Калашникова, снайперську гвинтівку з глушником, бойові гранати Ф-1 та РГО, а також понад 1,5 тис. набоїв до стрілецької зброї", - йдеться у відомстві.

Наркотиків на 40 мільйонів щомісяця

За даними слідства, щомісяця фігуранти виробляли понад 80 кг наркотиків та психотропів на більше ніж 40 мільйонів гривень.

Готовий "товар" учасники угруповання збували двома каналами: перший - був орієнтований на замовників з різних регіонів України, інший - працював на закордонних наркодилерів.

Для замаскованого переправлення "продукції" за кордон зловмисники ховали його у міжнародних посилках під виглядом косметики або сантехнічних виробів.

Оголошення підозри та можливі терміни

Наразі затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

16-ть учасників злочинної організації перебувають під вартою. Ще 3-м обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.