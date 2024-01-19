Працювали з Близьким Сходом: СБУ викрила низку нарколабораторій в Україні (фото, відео)

Правоохоронці знешкодили 5 нарколабораторій на території України. Вони працювали на торгівців психотропами з Близького Сходу та ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, у ході одночасних оперативних заходів ліквідовано 5 нарколабораторій і затримано 19 учасників угруповання.
"Крім заборонених речовин у зловмисників вилучено автомат Калашникова, снайперську гвинтівку з глушником, бойові гранати Ф-1 та РГО, а також понад 1,5 тис. набоїв до стрілецької зброї", - йдеться у відомстві.
За даними слідства, щомісяця фігуранти виробляли понад 80 кг наркотиків та психотропів на більше ніж 40 мільйонів гривень.
Готовий "товар" учасники угруповання збували двома каналами: перший - був орієнтований на замовників з різних регіонів України, інший - працював на закордонних наркодилерів.
Для замаскованого переправлення "продукції" за кордон зловмисники ховали його у міжнародних посилках під виглядом косметики або сантехнічних виробів.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
16-ть учасників злочинної організації перебувають під вартою. Ще 3-м обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили киян, які займалися виробництвом амфетаміну.
Також ми писали, що українські поліцейські перекрили міжнародний канал контрабанди наркотиків на півмільйона доларів США.
Також, правоохоронці затримали двох чоловіків, які організували у Київській області нарколабораторію. Її обіг становив кілька мільйонів гривень щомісяця.
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