Полиция заблокировала международный канал контрабанды наркотиков на 500 тыс. долларов

Правоохранители перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на около полумиллиона долларов США. Его организовали два жителя Броваров Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Двое жителей Киевской области из Чешской Республики ввозили в Украину кокаин, маскируя в скрытом тайнике в автомобиле", - рассказали правоохранители.

Известно, что сбывали наркотик оптовыми партиями во время личных встреч с доверенными лицами только за наличные деньги.

"Их месячная прибыль от такой деятельности достигала 450 тысяч долларов США", - рассказали в полиции.

Как работал канал?

В международном сотрудничестве с правоохранительными органами ЕС удалось выяснить, что 32-летний житель Бровары совместно с местной жительницей занимались сбытом оптовых партий кокаина на территории Украины среди доверенного круга лиц. Фигуранты наладили канал поставки в Украину наркотического средства из Чешской Республики.

"Мужчина непосредственно выполнял функцию перевозчика и курьера: лично ездил за границу за "товаром", который перевозил через таможню в автомобиле, скрывая в заранее подготовленном схроне - багажном отделении, отсеке из аккумуляторной батареи", - рассказали правоохранители.

Сохраняли запрещенные вещества в съемной квартире женщины, там она фасовала товар и в дальнейшем передавала сообщнику для реализации. Злоумышленники передавали наркотик "из рук в руки" клиентам по криминальному кругу лиц, а расчет проходил только за наличные. Такой "бизнес" приносил им около 450 тысяч долларов США прибыли ежемесячно.

Правоохранители с бойцами спецподразделения ТОР задержали мужчину, когда он пытался сбыть килограмм кокаина. Во время обысков в автомобиле и помещении преступников обнаружили брикеты с кокаином общим весом около трех килограммов. Все изъятое направили на проведение соответствующих экспертиз.

Примерная стоимость изъятого наркотического средства по ценам "черного" рынка составляет около полумиллиона долларов США.

Дилер задержан. Святошинский районный суд города Киева избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальные решения относительно действий его сообщницы, сообщения ей о подозрении и избрании меры пресечения будут приняты после поступления результатов экспертиз.