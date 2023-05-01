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В Киеве полицейские разоблачили наркогруппировку, которая производила амфетамин

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Киев, Понедельник 01 мая 2023 15:42
В Киеве полицейские разоблачили наркогруппировку, которая производила амфетамин Фото: в Киеве полицейские разоблачили наркогруппировку, которая производила амфетамин (npu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители разоблачили киевлян, которые занимались производством амфетамина. Свою деятельность они пытались скрыть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, злоумышленники производили и продавали амфетамин и "Альфа-PVP". Полицейские установили, что "наркобизнес" организовал 30-летний житель Киева, а его "правой рукой" был 26-летний знакомый. Он в отсутствие лидера контролировал работу нарколаборатории, а также отвечал за сбыт уже готового "товара". При этом производством занимался 28-летний "химик-лаборант".

Сначала правоохранители смогли установить месторасположение нарколаборатории, которую разместили в частном доме в одном из сел Киевской области. Но злоумышленники, узнав, что на их "след" вышли правоохранители, подпалили лабораторию и временно прекратили свою деятельность.

По информации Нацполиции, летом 2022 года ей удалось задержать "химика-лаборанта" с партией наркотиков, стоимость которых составляла 50 млн гривен. Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но позже ее заменили и злоумышленник вышел на свободу под залог. Он продолжил заниматься производством наркотиков.

"Собрав необходимую доказательную базу, 25 апреля этого года правоохранители провели спецоперацию, в результате которой были задержаны все члены наркогруппировки", - сказано в сообщении правоохранителей.

Также полицейские отмечают, что во время серии санкционированных обысков изъяли 3,5 кг "Альфа-PVP", почти 400 литров прекурсоров и лабораторное оборудование. Также изъяты два автомобиля представительского класса. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков составляет более семи миллионов гривен.

Теперь членам наркогруппировки грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее стало известно, что в Киевской области правоохранители изъяли наркотические средства на 4 млн гривен. Канал сбыта организовал уроженец России.

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