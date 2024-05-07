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Финляндия может снова открыть границу с Россией, но есть условие

Вторник 07 мая 2024 13:54
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Финляндия может снова открыть границу с Россией, но есть условие Фото: министр обороны Финляндии Антти Хяккянен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Финляндия может вновь открыть границу с Россией при условии принятия закона об ограничении пограничного режима.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Etelä-Saimaa.

По его словам, принятие этого закона может разрешить пассажирские перевозки на некоторых пунктах пересечения границы в юго-восточной Финляндии.

"В настоящее время закон о мигрантах находится в стадии доработки. Он будет представлен в парламент в течение 1-2 недель. Мы хотим, чтобы закон вступил в силу как можно скорее", - заявил Хяккянен.

Мигранты на границе Финляндии и РФ

Осенью прошлого года Финляндия столкнулась с волной миграции, когда на ее границе с Россией резко возросло число прибывающих из Сомали и Ирака. В ответ на это Финляндия была вынуждена закрыть границу, а недавно правительство продлило запрет на работу пограничных пунктов пропуска до "дальнейшего распоряжения".

Журналистское расследование выявило, что за наплывом мигрантов стоит не что иное, как деятельность российских силовых структур. По имеющимся данным, в организации этого кризиса участвовали те же структуры, которые ранее провоцировали подобные ситуации на границе Польши и Беларуси.

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