Финляндия может снова открыть границу с Россией, но есть условие

Финляндия может вновь открыть границу с Россией при условии принятия закона об ограничении пограничного режима.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Etelä-Saimaa.

По его словам, принятие этого закона может разрешить пассажирские перевозки на некоторых пунктах пересечения границы в юго-восточной Финляндии. "В настоящее время закон о мигрантах находится в стадии доработки. Он будет представлен в парламент в течение 1-2 недель. Мы хотим, чтобы закон вступил в силу как можно скорее", - заявил Хяккянен.