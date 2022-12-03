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Море на нашей стороне: Гуменюк сделала важное заявление о "Калибрах" россиян

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Черное море, Суббота 03 декабря 2022 09:12
Море на нашей стороне: Гуменюк сделала важное заявление о "Калибрах" россиян Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Черное море на стороне украинцев, несмотря на то, что российские войска вывели свои носители "Калибров". Поскольку сейчас в акватории наращивается штормовая погода.

Об этом сообщает начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Я часто повторяю, что море на нашей стороне и в этот раз тоже. Пока наращиваются штормовые погодные условия и усиливается ветреная обстановка. Враг вывел на боевое дежурство 18 кораблей, они почти все пытаются вывести из базы, поскольку это может быть очень опасно с позиции шторма, да и вообще в их понимании", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас на боевом дежурстве также находятся 4 ракетоносителя, два из которых подводные.

"Это 24 ракеты "Калибр", которые готовы к использованию. Надо понимать, осознавать и помнить, враг может практиковать массированные ракетные удары, которые они любят совершать именно из комплекса вооружения надводного, подводного и воздушного базирования. Поэтому к сигналам воздушной тревоги относимся серьезно, но без паники, потому что это тоже оружие врага", - подытожила Гуменюк.

Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что россияне несколько изменили тактику нанесения массированных ракетных ударов по Украине.

Добавим, что РФ не оставила своих попыток нанести очередные новые массированные удары по энергетике Украины, поэтому украинцев предупреждали быть готовыми к террору агрессора.

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