ua ru
Чт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не нужно жить в ожидании ракетных ударов: Данилов успокоил украинцев

Новина українською →
Четверг 01 декабря 2022 12:29
Не нужно жить в ожидании ракетных ударов: Данилов успокоил украинцев Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские власти непременно заблаговременно уведомят население о ракетном ударе российских оккупантов через систему оповещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Я хочу всех успокоить. Когда будет ракетный обстрел, власти обязательно вас об этом будут сообщать. Не надо жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей. Живите своей жизнью, которая и так сложная", - сказал он.

Данилов отметил, что в Украине работает система оповещения об опасности, которая уже доказала свою эффективность.

Он также посоветовал украинцам получать информацию о предстоящих обстрелах только из официальных источников.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупреждал украинцев о тяжелой неделе, ведь россияне могут готовиться нанести очередной массированный удар по Украине.

В частности, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что оккупанты могут устроить новые теракты против объектов энергетики.

Добавим, что в украинской разведке объясняют, что РФ разведывает цели и готовит свои ракеты к применению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Данилов ракетный удар Война России против Украины
NEWS
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
DAILY
Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами