ua ru
Сб, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тактика России изменилась. У Зеленского спрогнозировали, когда Украине грозит новый удар

Новина українською →
Киев, Суббота 03 декабря 2022 08:37
Тактика России изменилась. У Зеленского спрогнозировали, когда Украине грозит новый удар Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Россия несколько изменила тактику нанесения массированных ракетных ударов по Украине. Она может прибегнуть к новой атаке, когда ударят морозы до -10 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Михаила Подоляка в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

По его словам, враг намерен "жестко заморозить украинцев", поэтому открыто ждет такой возможности, поскольку "основной удар в таком случае приходится даже не на энергетику как таковую, а на отопление".

"Мне кажется, что сейчас тактика России немного изменилась - они ждут увеличения морозов, глубины морозов, грубо говоря, чтобы температура ночью опускалась там до 8-10 градусов мороза, и вот в этот момент они хотят нанести самый чувствительный удар по Украине", - предполагает Подоляк.

Он отметил, что план России "совершенно людоедский".

Напомним, после предупреждений о "тяжелой неделе", поскольку РФ может нанести массированный ракетный удар. В ГУР МО заявили, что враг ведет сбор и анализ разведданных для потенциальной атаки, поэтому этим могут объясняться "опоздания" в планах оккупантов.

В свою очередь в СНБО призвали украинцев "не жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей", потому что власть непременно предупредит в случае опасности.

Добавим, что в Черном море сейчас находятся 4 российских корабля-носителя "Калибров", поэтому оккупанты могут атаковать Украину 24 крылатыми ракетами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Подоляк Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии