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В трех областях Украины завершили ремонт электросетей и отменили ограничения

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Житомир, Воскресенье 02 апреля 2023 10:38
В трех областях Украины завершили ремонт электросетей и отменили ограничения Фото: в Украине сегодня не планируется отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Энергетики закончили ремонт на энергообъектах центрального региона, пострадавших от атаки россиян 9 марта. Поэтому сегодня, 2 апреля, в Украине не планируются отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах центрального региона. Благодарим наших литовских коллег за оказанную помощь", - говорится в сообщении.

В связи с этим в Житомирской, Харьковской и Киевской областях отменили вводимые ранее ограничения потребления.

В других регионах также не вводились лимиты, поскольку дефицита мощностей нет.

Напомним, вчера в Минэнерго сообщали, что в Житомирской области продолжаются ремонтные работы.

Также отметим, что в Херсонской области энергетики погибли во время работ, возвращая жителям свет.

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