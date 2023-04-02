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В Покровском районе из-за обстрела оккупантов произошел сбой в электроснабжении

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Донецкая область, Воскресенье 02 апреля 2023 16:46
В Покровском районе из-за обстрела оккупантов произошел сбой в электроснабжении Фото: В Покровском районе из-за обстрела оккупантов произошел сбой в электроснабжении (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 2 апреля, российские оккупанты обстреляли Кураховской ТЭС. В связи с этим Покровский район Донецкой области без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"В результате обстрела российскими оккупационными войсками Кураховской ТЭС нарушено электроснабжение по 3-м электросетям 110 кВ, которые обеспечивают питание Покровского района", - написал он.

Кириленко добавил, что на 10 минут прекратилось электроснабжение Краматорского энергоузла, где уже восстановили подачу электричества.

"Сейчас осуществляются переподключение потребителей Покровского района на альтернативные сети электроснабжения. По состоянию на 16:00 уже происходит подключение абонентов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы. Известно о попадании в районе локомотивного депо.

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