Работает даже с выключенным ПК: Anthropic выпустила проактивного агента Claude Duet

Что может новый ИИ?

Разработчики ориентируют новое приложение на специалистов и владельцев малого бизнеса, ежедневно сталкивающихся с большим объемом рутинных и аналитических задач.

В основу сервиса положена новая модель Claude Opus 5.5, позволяющая алгоритму самостоятельно оценивать срочность дел.

Агент может выполнять широкий спектр поручений, а именно:

каждое утро посылать краткий отчет с важнейшими событиями в подключенных приложениях;

выполнять административные задачи, например планировать встречи и переносить их в случае накладок;

создавать финансовые и продажные прогнозы;

строить аналитические панели, объединяющие данные из десятков инструментов;

создавать прототипы и разрабатывать веб-приложения.

Читайте больше :Смерть 50 человек или миллиард убытков: Anthropic придумала критерии бана ИИ

Как работает автономная система в облаке?

Claude Duet запускается в виртуальной машине с собственным браузером. Это означает, что для выполнения задач не нужно держать включенным ноутбук или смартфон.

Пользователю достаточно описать задание в коротком текстовом или голосовом сообщении, после чего ИИ самостоятельно подберет нужные инструменты и шаги.

Агент проверяет подключенные аккаунты каждые несколько часов, чтобы не исчерпывать лимиты тарифного плана слишком быстро.

При этом все ключевые решения остаются за человеком: прежде чем отправить письмо, произвести оплату, подписать документ или удалить данные, алгоритм обязательно запрашивает разрешение.

Не пропустите: Защита от посторонних глаз: у ChatGPT появились скрытые чаты под PIN-кодом

Интеграция с другими сервисами и защита данных

Claude Duet поддерживает более 6 000 коннекторов и плагинов.

Агент способен находить пропущенные сообщения в Gmail или Slack, готовить напоминания о неоплаченных счетах QuickBooks или Stripe, формировать сведения на выплату зарплаты в Gusto, разрабатывать публикации для LinkedIn, готовить сделки через DocuSign и управлять магазинами на Shopify.

В систему встроены специальные алгоритмы безопасности и классификатор защиты от утечки конфиденциальной информации.

Сервис автоматически блокирует попытки передачи номеров кредитных карт или государственных идентификаторов, а данные о здоровье или личных финансах посылает только по прямому указанию пользователя.

Совершение покупок происходит через сервисы Link от Stripe или Shop Pay с использованием виртуальных карт.

Как получить доступ?

В настоящее время Claude Duet доступно как отдельное приложение для iOS, Android и на вебплатформе claude.ai для пользователей с подписками Pro и Max в США.

Чтобы попробовать новую функцию, необходимо записаться в список ожидания.