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Смерть 50 человек или миллиард убытков: Anthropic придумала критерии бана ИИ

14:16 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Смерть 50 человек или миллиард убытков: Anthropic придумала критерии бана ИИ Anthropic лоббирует правила для опасного ИИ (коллаж: РБК-Украина)
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Anthropic хочет сама определять, когда ИИ становится слишком опасным и ограничить возможности государства вмешиваться в решения разработчиков.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Politico.

Компания представила законодателям США собственный законопроект, позволяющий останавливать распространение моделей с катастрофическим уровнем риска.

Когда ИИ будет считаться "катастрофически опасным"?

Согласно документам, правительство сможет заблокировать выпуск или использование разработок только в случае возникновения "предсказуемого и неизбежного риска".

Критериями катастрофической угрозы предлагается считать:

  • потенциальную гибель или тяжелые травмы более 50 человек;
  • имущественный ущерб на сумму свыше 1 миллиарда долларов;
  • угрозы, возникающие из-за создания биологического оружия, масштабных кибератак или выхода модели из-под контроля разработчиков.

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Оценка моделей и ограничения для госагентств

Проект закона предлагает доверить анализ безопасности "независимым оценщикам", аккредитованным Министерством торговли США. Услуги этих экспертов смогут оплачивать сами ИИ-лаборатории при условии, что гонорар не будет зависеть от результатов заключения.

Если оценщики зафиксируют катастрофический риск, они должны уведомить об этом Министерство торговли в течение 72 часов.

После этого ведомство должно обратиться в федеральный суд в Вашингтоне, поскольку документ прямо запрещает любым федеральным агентствам или чиновникам блокировать разработку или выпуск моделей по своему усмотрению.

Эта норма появилась после того, как летом правительство США из-за строгих экспортных ограничений внезапно заблокировало доступ к двум передовым моделям Anthropic.

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Политическая борьба за национальные стандарты

Законопроект Anthropic также предусматривает упразднение отдельных законов штатов, тем самым создавая единый федеральный стандарт для всей страны.

Это стало предметом острых споров в Конгрессе, поскольку часть демократов опасается, что единый закон ослабит более жесткие нормы, уже принятые в Калифорнии и Нью-Йорке.

В то же время инициатива компании столкнулась с критикой по обе стороны.

Скептики отмечают, что система оценщиков за деньги самих лабораторий создает конфликт интересов , а предлагаемые критерии (50 погибших или миллиардные убытки) обходят текущие проблемы, например автономный хакинг сайтов, с которыми ИИ-агенты сталкиваются уже сегодня.

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