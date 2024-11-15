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Працівнику ТЦК загрожує в'язниця. Поліція порушила справу через стрілянину під Києвом

П'ятниця 15 листопада 2024 17:15
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Працівнику ТЦК загрожує в'язниця. Поліція порушила справу через стрілянину під Києвом Фото: під Києвом сталася стрілянина за участю співробітника ТЦК (kv.npu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Поліція порушила кримінальну справу за фактом стрілянини у селі Щасливе Київської області. Працівнику територіального центру комплектування загрожує тюремний термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу головного управління Нацполіції Київської області.

Правоохоронці нагадали, що сьогодні, 15 листопада, у мережі розповсюдили відео, на якому чоловік у військовій формі стріляв у іншого чоловіка.

За даними поліції, група оповіщення перевіряла чоловіків на наявність військово-облікових документів біля одного з підприємств. Під час перевірки документів у водія пасажир вийшов з автомобіля та побіг на територію підприємства.

"У цей момент представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, з власної ініціативи став наздоганяти його і зробив два постріли у повітря. Внаслідок події постраждалих немає", - уточнили правоохоронці.

Слідчі кваліфікували дії представника добровольчого формування за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Стрілянина під Києвом

Нагадаємо, Міноборони вже відреагувало на стрілянину під Києвом. У відомстві підтвердили, що стріляв представник ТЦК.

При цьому у Міноборони уточнювали, що якщо будуть встановлені факти перевищення службових повноважень або виявлено ознаки кримінального злочину, матеріали направлять до правоохоронних органів.

Всі деталі інциденту - у матеріалі РБК-Україна.

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