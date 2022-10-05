Оккупанты заставляют работников Запорожской АЭС работать на "Росатом", - Генштаб
Российские оккупанты заставляют работников Запорожской АЭС начинать работать на "Росатом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.
"Работников угрозами заставляют получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом"", - говорится в сообщении.
Таким образом, во временно захваченном городе Энергодар оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое давление на работников Запорожской АЭС.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин поручил "передать Запорожскую АЭС под управление России".
Отметим, в "Энергоатоме" заявили, что решение "Росатома" по созданию общества "Эксплуатирующая организация ЗАЭС" с юридическим адресом в Москве ничтожно .
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