Оккупанты заставляют работников Запорожской АЭС работать на "Росатом", - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

Таким образом, во временно захваченном городе Энергодар оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое давление на работников Запорожской АЭС.

"Работников угрозами заставляют получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом"", - говорится в сообщении.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин поручил "передать Запорожскую АЭС под управление России".

Отметим, в "Энергоатоме" заявили, что решение "Росатома" по созданию общества "Эксплуатирующая организация ЗАЭС" с юридическим адресом в Москве ничтожно .

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