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Полицейский из Сум помогал мужчинам незаконно пересечь границу

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Киев, Четверг 06 апреля 2023 12:09
Полицейский из Сум помогал мужчинам незаконно пересечь границу Фото: полицейский из Сум помогал мужчинам незаконно пересечь границу (https://kyiv.gp.gov.ua/)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители задержали полицейского, который помогал военнообязанным мужчинам пересечь границу. Стоимость его услуги 5 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаялась на пресслужбу Киевской городской прокуратуры.

Сообщается, что полицейский сектора реагирования патрульной полиции одного из райуправлений полиции Сумской области сговорился с группой людей и наладил преступную схему переправки через границу Украины в сторону Молдовы мужчин призывного возраста.

"В рамках следствия задокументировано проведение встреч с потенциальными заказчиками "услуги", во время которых злоумышленники проводили с ними детальный инструктаж по выезду за границу. Стоимость услуг по перевозке или незаконному пересечению государственной границы составила 5 тысяч долларов США с человека. В ходе контроля за совершением преступления полицейский задержан после передачи ему взятки через посредника ", - говорится в сообщении.

Полицейский из Сум помогал мужчинам незаконно пересечь границу

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержаны и сообщены о подозрении полицейскому по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Сейчас ему грозит до 9 лет лишения свободы. Других причастных ищут.

Напомним СБУ разоблачила священника на Буковине, который помогал уклонистам пересечь границу .

Ранее мы писали о том, что в ГПСУ назвали количество людей, которые хотели незаконно пересечь границу Украины с 24 февраля.

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