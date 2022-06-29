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Чехія передасть Україні розвідувальні безпілотники, - ЗМІ

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Середа 29 червня 2022 20:52
Чехія передасть Україні розвідувальні безпілотники, - ЗМІ Ілюстративне фото: Чехія передасть Україні розвідувальні безпілотники (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Чеська влада вирішила надати українським військовим безпілотники "Бівой". Їх використовують для розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання ЧТК.

Наголошується, що головним завданням безпілотників в Україні стане надання даних для української артилерії. При цьому сам БПЛА має високоточну камеру відеоспостереження і важить близько 25 кілограмів.

Також, за інформацією видання, радіус роботи безпілотника дорівнює 60 кілометрам. Українські військові вже навчені використати нову техніку.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що українські військові отримали трохи менше ніж півсотні безпілотників "Байрактар" з 24 лютого.

Також ми писали, що Чехія призупинила видачу віз та тимчасових видів на проживання росіянам та білорусам. Заборона діятиме як мінімум до кінця березня 2023 року.

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